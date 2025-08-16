Habertürk
        Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak

        Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Giriş: 16.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.08.2025 - 12:53
        Göztepe-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam saat 21.30'da Göztepe'ye konuk edecek.

        Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Alper Akarsu olacak.

        Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.

