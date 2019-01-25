Göztepe Galatasaray maçı, Süper Lig'in bu haftaki önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Göztepe ile Galatasaray daha önce 53 kere karşı karşıya geldi. Peki Göztepe ile Galatasaray karşılaşmalarında durum ne? İşte Göztepe Galatasaray maçına dair tüm detaylar.
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek Göztepe ile Galatasaray'ın maçı 26 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Bornova Doğanlar Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY İLE GÖZTEPE 54. KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.
GALATASARAY SON 5 MAÇ KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.
Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.
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