Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde - Futbol Haberleri

        Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu 2. tamamlayan Göztepe 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde
        ABONE OL

        Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 beraberlik elde edip, Avrupa yolunda da yara alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı, zorlu fikstür öncesi moral depoladı. B Grubu üçüncü maçında sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 9 puan ve averajla aynı puanı toplayan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

        İzmir ekibi son olarak 2018-2019 sezonunda kupada son 8'e kalmıştı. Grup ikincisi olduğu için seri başı olma hakkı kazanamayan Göztepe'nin rakipleri de netleşti. 6 Mart Perşembe günü çekilecek kurada Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş ya da Konyaspor'la eşleşecek. Statü gereği Göztepe rakibiyle deplasmanda karşılaşacak ve müsabaka tek eleme usulüne göre oynanacak. Göz-Göz kupada gruplarda gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.

        REKLAM

        Önceki maçlarında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa'yı da gol yemeden mağlup etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu yaptığı değerlendirmede kupanın yeni formatını eleştirdi. Gol yemeyip tüm maçlarını kazanmalarına rağmen liderlik için fırsat tanımadığını belirten deneyimli teknik adam, "Grubumuzda tüm maçları kazandık. İkisini deplasmanda aldık. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe lider bitirdi. Biz Fenerbahçe ile oynamıyoruz ama onlar lider bitiriyor, seri başı oluyor. Biz maç yapamadığımız için ikinciyiz. Kupada sistemi anlayamadım. Sonuçta kazandık ve mutluyuz. Genç bir takıma karşı oynadık. Artık lige odaklanacağız" dedi.

        KUBİLAY'IN HASRETİ BİTTİ

        Göztepe'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca sahalardan uzak kalan Kubilay Kanatsızkuş gol hasretine Kasımpaşa deplasmanında son verdi. 46'ncı dakikada Juan Silva'nın yerine oyuna dahil olan Kubilay, 50'nci dakikada fileleri sarsın takımın 4'üncü gölüne imza attı. Deneyimli oyuncu son olarak geçen sezon gol sevinci yaşadı. 1'inci Lig'de 4 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 3-0 kazanılan Eyüpspor maçında ağları sarsan golcü, aylar süren hasretine son verdi.

        KALECİ ARDA KADRO DIŞI

        Göztepe'de kaleci Arda Özcimen krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Arda'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Genç eldivenin Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile çok sert bir şekilde tartıştığı ve olayın ardından A takımdan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Arda, geçen hafta ligdeki Kayserispor ve dünkü Kasımpaşa maçlarında kadroya dahil edilmedi. Kasımpaşa'ya karşı kalede Polonyalı kaleci Lis görev aldı. Göz-Göz'le hem Süper Lig'den düşme hem şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki Arda altyapısından çıktığı kulüpte 2020 yılından beri A takım kadrosunda yer alıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!