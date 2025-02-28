Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 beraberlik elde edip, Avrupa yolunda da yara alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı, zorlu fikstür öncesi moral depoladı. B Grubu üçüncü maçında sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 9 puan ve averajla aynı puanı toplayan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

İzmir ekibi son olarak 2018-2019 sezonunda kupada son 8'e kalmıştı. Grup ikincisi olduğu için seri başı olma hakkı kazanamayan Göztepe'nin rakipleri de netleşti. 6 Mart Perşembe günü çekilecek kurada Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş ya da Konyaspor'la eşleşecek. Statü gereği Göztepe rakibiyle deplasmanda karşılaşacak ve müsabaka tek eleme usulüne göre oynanacak. Göz-Göz kupada gruplarda gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.

REKLAM

Önceki maçlarında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa'yı da gol yemeden mağlup etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu yaptığı değerlendirmede kupanın yeni formatını eleştirdi. Gol yemeyip tüm maçlarını kazanmalarına rağmen liderlik için fırsat tanımadığını belirten deneyimli teknik adam, "Grubumuzda tüm maçları kazandık. İkisini deplasmanda aldık. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe lider bitirdi. Biz Fenerbahçe ile oynamıyoruz ama onlar lider bitiriyor, seri başı oluyor. Biz maç yapamadığımız için ikinciyiz. Kupada sistemi anlayamadım. Sonuçta kazandık ve mutluyuz. Genç bir takıma karşı oynadık. Artık lige odaklanacağız" dedi.

KUBİLAY'IN HASRETİ BİTTİ Göztepe'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca sahalardan uzak kalan Kubilay Kanatsızkuş gol hasretine Kasımpaşa deplasmanında son verdi. 46'ncı dakikada Juan Silva'nın yerine oyuna dahil olan Kubilay, 50'nci dakikada fileleri sarsın takımın 4'üncü gölüne imza attı. Deneyimli oyuncu son olarak geçen sezon gol sevinci yaşadı. 1'inci Lig'de 4 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 3-0 kazanılan Eyüpspor maçında ağları sarsan golcü, aylar süren hasretine son verdi.