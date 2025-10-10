Habertürk
Habertürk
        Göztepe Olaitan'ı bekliyor!

        Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalan orta saha Junior Olaitan sahalara dönmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:41
        Göztepe Olaitan'ı bekliyor!
        Göztepe, Olaitan'a yeniden kavuşmak için geri sayıam geçti. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve Eyüpspor ile Basakşehir maçlarında görev alamayan Beninli 10 numaranın hızla iyileştiği ifade edildi.

        Olaitan'ın sakatlığı yüzünden son iki maçı kaçırmasına rağmen milli arada ülkesi Benin Milli Takımı'nın kampına katıldığı da öğrenildi.

        Göztepe, ülkelerinin milli takımlarına giden; Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi hakkında açıklama yayınlarken, Olaitan'la ilgili açıklama ise yapılmadı.

        Olaitan'ın milli takım dönüşü Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından kadroya dahil olan 23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı 6 maçta giydi.

        Bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlayan Olaitan 1 kez fileleri sarstı. Tekniği ve hızıyla futbolseverlerden tam not alan Olaitan kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.6

