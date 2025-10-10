Göztepe Olaitan'ı bekliyor!

Göztepe, Olaitan'a yeniden kavuşmak için geri sayıam geçti. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve Eyüpspor ile Basakşehir maçlarında görev alamayan Beninli 10 numaranın hızla iyileştiği ifade edildi.

Olaitan'ın sakatlığı yüzünden son iki maçı kaçırmasına rağmen milli arada ülkesi Benin Milli Takımı'nın kampına katıldığı da öğrenildi.