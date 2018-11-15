Göztepe operasyona hazırlanıyor

Devrenin bitimine 5 hafta kala mevcut futbolcularıyla ilgili durumları gözden geçiren sarı-kırmızılıların ilk olarak lisansı çıkarılmayan golcü Nabil Ghilas ve orta saha Oscar Scarione ile yolları ayırmaya çalışacağı ifade edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scarione ile 2020'de kontratı son bulacak Ghilas için formül arayan yönetimin teklif beklediği vurgulandı. İki oyuncunun yanı sıra geçen sezondan bu yana beklentileri karşılayamayan Yoan Gouffran'ın da gözden düştüğü bildirildi. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncuyu elden çıkarmayı isteyen kurmaylar, sol diz çapraz bağı kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan sol bek Adama Traore'nin de iyileşme sürecine göre hareket edecek.
Traore'nin tedavisi yakından takip eden yönetim, Fildişi Sahilli futbolcudan gelecek haberlerin ardından rotasını çizecek. Traore'nin sahalara geç dönme olasılığını göz önünde bulunduran Göztepe, ara dönemde kadrosuna sol bek katmak için çalışma yapacak. Sezon bitiminde ise mukavelesi son bulacak Traore ile yola devam edilip edilmeyeceği tedavilerin ardından netlik kazanacak. Göztepe'de yönetimin ve taraftarın çok sevdiği isim olan stoper Kadu'nun da sözleşmesi lig bitiminde sona erecek.
Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcu bu sezonu takımda geçirecek. Ancak Brezilyalı ile yeni dönemde yola büyük ölçüde devam edilmeyecek. Göztepe, en çok mesaiyi yerli oyuncuları Halil, Tayfur ve Berkan için harcayacak. Kontratları son bulacak 3 oyuncuyla derhal masaya oturulacak. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat yürüteceği görüşmelerde Halil, Tayfur ve Berkan'la anlaşma zemini aranacak.
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