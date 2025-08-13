Göztepe'ye Romulo piyangosu: 25 milyon Euro! Göztepe, Romulo'nun transferi konusunda Leipzig ile el sıkıştı. Alman ekibinin Brezilyalı golcü için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonus ödeyeceği iddia edildi.

Habertürk Giriş: 13.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:18 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL