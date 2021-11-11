Samuray kılıçlı vahşette acı veda! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Korkunç olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de bir sitede yaşandı. Can Göktuğ Boz (27), iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Boz ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.

'SEVGİLİMİ PAZAR GÜNÜ ALACAKTIM AMA CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM'

Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'

Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. O sırada Cengiz´in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Başak Cengiz´in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde ise evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek "Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım." dediği belirtildi. Şüphelinin geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi. Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiç bir doktora başvurmadığı belirlendi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 11, 2021

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CANİCE ZİHNİYETE LANET OLSUN

Dehşete düşüren cinayetin ardından da üst üste açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun!" ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 11, 2021

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜZ, ÇOK ÖFKELİYİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, "Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz." mesajını paylaştı.

TARKAN DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Megastar Tarkan da sosyal medya hesabından, "Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba?" paylaşımında bulundu.