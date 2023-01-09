Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 9 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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