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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gram altın rekor tazeledi! 9 Ocak 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güne yükselişle başlayan gram altın rekor tazeleyerek 1.151 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 9 Ocak 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı rakamlar

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AA / HABERTURK.COM
  • Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 9 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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  • Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.148,96

    1.151,80

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.131,82

    1.132,02

    CANLI SPOT ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.873,08

    1.873,37

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın REKOR KIRDI! 9 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.810,91

    1.850,81

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
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