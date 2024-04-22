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        Haberler Müzik Grammy ödüllü müzisyen Chris Botti, Türkiye'ye geliyor - Magazin haberleri

        Chris Botti, Türkiye'ye geliyor

        Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 17 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:38
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        Grammy ödüllü müzisyen Türkiye'ye geliyor
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        Çağdaş caz trompet sanatçılarından Chris Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla prestijli sahnelerde konserler verdi.

        Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak.

        "CAZ, POP VE KLASİK ARASINDA BİR YOLCULUK"

        Sanatında duygusal derinlik ve teknik ustalıkla öne çıkmayı başaran Chris Botti, müziğiyle ilgili; "Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder” diyor. Bu yolculuk, onun müziksel ifadesini ve sınırları zorlama biçimini gözler önüne seriyor.

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        SANATSAL YENİDEN DOĞUŞ: 'VOL.1'

        Chris Botti, 'Blue Note Records' etiketiyle yayınladığı, caz ve pop müziğin sınırlarını zorladığı son albümü 'Vol.1'i yeni bir başlangıç olarak görüyor. Botti, 60 yaşında kaydettiği albüm için; “Dünyadaki birçok şey gibi, kariyerimde de bir yeniden başlama zamanıydı" diyor. Orkestral düzenlemelerin bir kenara bırakıldığı albümde, akustik caz ve klasik standartlara odaklanılarak müziğin sadeliği ön plana çıkarılıyor.

        Chris Botti, müzik kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand gibi efsane isimlerle birlikte çalıştı. Botti; "Müzik kariyerim boyunca birçok efsane ile çalışma şansı buldum ve her biri benim sanatıma farklı bir boyut ekledi" sözleriyle ifade etti.

        DÜNYANIN EN GÜZEL 50 İNSANI LİSTESİ

        Chris Botti, 2013'te 'Impressions' albümüyle 'En İyi Pop Enstrümantal Albüm' kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Ayrıca 2008’de 'Italia' ve 2010’da canlı kayıt albümü 'Chris Botti in Boston' ile üç adaylık aldı. Albümlerinin dördü Billboard caz albümleri listesinde bir numaraya ulaşırken, fiziği ve yaşam stiliyle de dikkat çeken sanatçı, 2004’te People Dergisi'nin 'En Güzel 50 İnsan' listesinde yer aldı.

        İSTANBUL'DAN SONRA DUBAI, PARİS VE LONDRA’DA

        Daha önce Türkiye’de verdiği kapalı gişe konserlerde Türk müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Chris Botti, İstanbul’u her zaman büyülü bulduğunu, Türk dinleyicilerinin enerjisinin ise performansını özel kıldığını söylüyor. Sanatçı son olarak 2021’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılış konserleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşmuştu.

        Chris Botti 4 Mayıs’ta çıkacağı ve 41 noktayı kapsayan dünya turnesi kapsamında, 17 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konserin ardından; 19 Mayıs’ta Dubai’de, 22 Mayıs’ta Paris’te ve 23 Mayıs’ta Londra’da konser verecek.

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        #Chris Botti
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