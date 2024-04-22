Çağdaş caz trompet sanatçılarından Chris Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla prestijli sahnelerde konserler verdi.

Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak.

Sanatında duygusal derinlik ve teknik ustalıkla öne çıkmayı başaran Chris Botti, müziğiyle ilgili; "Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder” diyor. Bu yolculuk, onun müziksel ifadesini ve sınırları zorlama biçimini gözler önüne seriyor.

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SANATSAL YENİDEN DOĞUŞ: 'VOL.1'

Chris Botti, 'Blue Note Records' etiketiyle yayınladığı, caz ve pop müziğin sınırlarını zorladığı son albümü 'Vol.1'i yeni bir başlangıç olarak görüyor. Botti, 60 yaşında kaydettiği albüm için; “Dünyadaki birçok şey gibi, kariyerimde de bir yeniden başlama zamanıydı" diyor. Orkestral düzenlemelerin bir kenara bırakıldığı albümde, akustik caz ve klasik standartlara odaklanılarak müziğin sadeliği ön plana çıkarılıyor.

Chris Botti, müzik kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand gibi efsane isimlerle birlikte çalıştı. Botti; "Müzik kariyerim boyunca birçok efsane ile çalışma şansı buldum ve her biri benim sanatıma farklı bir boyut ekledi" sözleriyle ifade etti.