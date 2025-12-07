Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ekranı açıldı mı?

Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Green Card başvuruları için süreç başlayacak. Peki Green Card başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları; "dvprogram.state.gov" adresinden gerçekleştiriliyor.

PASAPORT ZORUNLUĞU MU GELECEK?

Öte yandan artık Green Card başvurularında herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralın yeniden getirmek için Trump yönetimi tasarı hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:

"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız." ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi. 2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi: "15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."