Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.