        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, tarih verildi mi? Green Card başvuruları 1 dolarlık kayıt ücreti yüzünden mi başlamadı?

        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Gecikmenin nedeni 1 dolarlık kayıt ücreti mi?

        Ekim'de başlaması beklenen Green Card başvuru süreci, Aralık ayına gelinmesine rağmen henüz başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı başlangıçta yaşanan gecikmeyi hükümetin kapanmasıyla ilişkilendirmişti fakat hükümetin yaklaşık bir ay önce yeniden faaliyete geçmesine rağmen sistemin hâlâ açılmaması soru işaretlerini artırıyor. Öte yandan, sistemi yavaşlatın unsurun bu sene başlayan 1 dolarlık kayıt ücreti uygulaması olduğu düşünülüyor. Bu gelişmeler üzerine Bakanlık Sözcüsü yeniden açıklama yaparak, son durum hakkında bilgi verdi. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Giriş: 04.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:02
        Green Card başvuru takvimindeki gecikme sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Habertürk’e yaptığı açıklamada bu gecikmenin sebebi olarak hükümetin kapanmasını göstermişti. Ancak 43 günlük kapanmanın bitmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen başvuru ekranı hâlâ erişime açılmadı. Sistemdeki bu gecikmenin yeni uygulamaya koyulan 1 dolarlık kayıt ücreti nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA GECİKME YAŞANIYOR

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.

        2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:

        "15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."

        GREEN CARD BAŞVURULARI 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ YÜZÜNDEN Mİ BAŞLAMADI?

        Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

        1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:

        "DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
