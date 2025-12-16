Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvurularında son durum nedir? Green Card başvuru tarihi belli mi, neden hala başlamadı?

        Green Card başvurularında son durum nedir? Green Card başvuru tarihi belli mi?

        ABD'ye göç etmek isteyen binlerce kişinin beklediği Green Card başvuruları henüz başlamadı. Her sene Ekim ayında başlayan başvuru sürecindeki gecikmenin nedeni olarak, bu sene uygulamaya konulan '1 dolarlık kayıt ücreti' olduğu tahmin ediliyor. Peki, Green Card başvurularında son durum nedir?

        Giriş: 16.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:07
        1

        2025 yılının son günlerine girmemize rağmen Green Card başvurularındaki gecikme devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ilk yaptığı açıklamada gecikmenin nedeni olarak hükümetin kapanmasını gösterse de ABD hükümetinin yeniden açılması başvuruların başlamasını sağlamadı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir?

        2

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA SON DURUM NEDİR?

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.

        2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:

        "15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."

        3

        GREEN CARD BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

        Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

        1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        4

        GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:

        "DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

        5

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
