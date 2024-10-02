Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Green Card nedir, ne işe yarar, neden alınır, kimler alabilir ve neden 'yeşil kart' denir?

        Green Card nedir, ne işe yarar? Neden 'yeşil kart' olarak nitelendirilir?

        Resmi adı "Permanent Resident Card" olan Green Card başvuruları başlıyor. Birçok ülkenin başvurabildiği Green Card sayesinde kişi, bir ABD vatandaşının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olabilir. İşte, Green Card'ın özellikleri ve sağladığı haklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Green Card, ABD'de kalıcı oturma ve çalışma izni veren bir belgedir. Resmi adı "Permanent Resident Card" olan bu kart, sahibine ABD'de sürekli olarak ikamet etme ve yasal olarak çalışma hakkı tanır. İşte, Green Card'ın özellikleri ve sağladığı haklar...

        2

        GREEN CARD NEDİR?

        Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir. Green Card resmi bir göçmen vizesidir, kişi Amerika vatandaşı sayılmaz.

        Green Card sahibi olan vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olur.

        3

        NEDEN 'YEŞİL KART' DENİYOR?

        Green Card sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir.

        4

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Reşit olan ve istenilen şartları sağlayan her vatandaş Green Card'a başvuru yapabilir. İlk başvurudan sonra kazananları belirlemek için dijital ortamda çekiliş yapılır. Her birey, Green Card çekilişine bir senede yalnızca bir kez başvurabilir.

        5

        GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR

        DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. Green Card başvuruları, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz