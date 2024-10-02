Green Card nedir, ne işe yarar? Neden 'yeşil kart' olarak nitelendirilir?
Resmi adı "Permanent Resident Card" olan Green Card başvuruları başlıyor. Birçok ülkenin başvurabildiği Green Card sayesinde kişi, bir ABD vatandaşının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olabilir. İşte, Green Card'ın özellikleri ve sağladığı haklar...
Green Card, ABD'de kalıcı oturma ve çalışma izni veren bir belgedir. Resmi adı "Permanent Resident Card" olan bu kart, sahibine ABD'de sürekli olarak ikamet etme ve yasal olarak çalışma hakkı tanır. İşte, Green Card'ın özellikleri ve sağladığı haklar...
GREEN CARD NEDİR?
Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir. Green Card resmi bir göçmen vizesidir, kişi Amerika vatandaşı sayılmaz.
Green Card sahibi olan vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olur.
NEDEN 'YEŞİL KART' DENİYOR?
Green Card sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Reşit olan ve istenilen şartları sağlayan her vatandaş Green Card'a başvuru yapabilir. İlk başvurudan sonra kazananları belirlemek için dijital ortamda çekiliş yapılır. Her birey, Green Card çekilişine bir senede yalnızca bir kez başvurabilir.
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR
DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. Green Card başvuruları, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.