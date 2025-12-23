Habertürk
Habertürk
        Greta Thunberg Filistin'e destek gösterisi sırasında Londra'da gözaltına alındı | Dış Haberler

        Greta Thunberg Filistin'e destek gösterisi sırasında Londra'da gözaltına alındı

        İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşik Krallık başkenti Londra'da katıldığı Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:48
        Greta Thunberg Londra'da gözaltına alındı
        İngiliz polisi, Londra'da Filistin yanlısı bir protesto sırasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'i gözaltına aldı.

        İngiltere merkezli grup "Defend Our Juries", Thunberg'in terörle mücadele yasası kapsamında, İngiliz hükümeti tarafından terör örgütü olarak yasaklanan "Palestine Action" örgütüyle bağlantılı tutukluları desteklediğini belirten bir pankart taşıdığı için gözaltına alındığını açıkladı.

        Yetkililer, bir binaya kırmızı boya attıkları için iki kişinin daha tutuklandığını bildirdi.

        Defend Our Juries, binayı hedef aldıklarını, çünkü binanın İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın İngiliz koluna hizmet verdiğini söyledikleri bir sigorta şirketi tarafından kullanıldığını belirtti.

