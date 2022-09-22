"Gri pasaport skandalı" ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin başlatılan “Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması” tamamlandı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçuna yönelik hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında, “Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

"YURT DIŞINA GİDENLERİN DÖNMEDİKLERİNİ SORUŞTURMAYA YANSIYINCA ÖĞRENDİM"

İddianamede, hakkında ön inceleme talebinde bulunulan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla verdiği ifade de yer aldı. Çınar’ın tanık sıfatıyla verdiği ifadede, yurt dışı projesinin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini kaydederek şunları söyledi:

"Proje kapsamında yurtdışına gidecek kişilere ait listede gerekli araştırmalar yapıldı. Listede bulunan şahısların bir başka ilden olabileceklerini hiçbir zaman düşünmedim. Malatya'dan kişiler olduğunu düşündüğüm için bu konuyu hiç sorgulamadım. Listeyi bizzat görmedim. Bu şahısların Malatya dışından kişiler olduğunu olay basına yansıdıktan sonra öğrendim. Yine şahısların proje kapsamında yurtdışına gittikten sonra Türkiye'ye dönmediklerini de olay soruşturmaya yansıdıktan sonra öğrendim."

Olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit’i tanımadığını beyan eden Çınar, “Yurtdışına gönderilecek şahıslar ile ilgili bu şahısların kim tarafından hangi kriterler ile belirlendiğini bilmiyorum. Bu işle genel olarak Bekir Karakuş ve onun yönlendirdiği arkadaşlar ilgilendi. O dönemde bu proje için bir dernek ile görüşülüp protokol yapılması gerektiğine dair bir bilgi aktarımını hatırlamıyorum. Olaylar basına yansıdıktan sonra Kişisel Gelişim Derneği'nin bu konuda bir protokol ile olaya dahil olduğunu öğrendim. Bekir Karakuş ve Ali Ayrancı ile yapılan görüşmede bu proje kapsamında bir kaç ayda birden fazla kafilenin gönderileceği tarafıma söylendi. İlk kafile ile giden belediyedeki arkadaşların döndükten sonra gezinin başarılı bir şekilde neticelendiği, faydalı bir gezi olduğu, oradaki belediyecilik faaliyetlerini inceleme fırsatı buldukları bana aktarıldı. İkinci kafilenin gönderilme tarihinde görevim gereği Ankara'daydım. Bu olay nedeni ile gerek belediye çalışanları içerisinde gerekse dışarıdan herhangi bir kimsenin maddi bir menfaat temin ettiğine şahit olmadım. Proje kapsamında belediyeye herhangi bir bağışta bulunulduğunu bilmiyorum. Belediyeye bir miktar bisiklet hibe edilme olayını da bilmiyorum" dedi.

Çınar, yurtdışına gönderilenler için düzenlenen pasaportları hiç görmediğini iddia ederek, yasal prosedürler neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştirdiklerini, valilikten gerekli izinler alındığını ve valilik onayı ile bu projenin gerçekleştirildiğini, proje aşamasında pasaportların nasıl düzenlendiğini, şahıslara mı ya da topluca bir şahsa mı teslim edildiğini, ne şekilde iade edildiğini bilmediğini savundu.