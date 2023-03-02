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Grip 600 milyon yıl önce bir balıktan mı kaynaklandı?

Bilim insanları gribin 600 milyon yıl önce bir balıktan kaynaklandığına inandıklarını ifade ederek, Mersin balığında bulunan virüsün insana bulaşan gribin bilinen tüm formlarının atasına benzediğini açıkladı

Grip 600 milyon yıl önce bir balıktan mı kaynaklandı?
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HABERTURK.COM

Bilim insanları, 600 milyon yıl önce yaşamış bir balıktan gribin kökenine dair kanıtlar elde etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi'nden bir ekip, griple ilişkili bir virüs için balıkların genetik veri tabanını taradı ve bir Sibirya Mersin balığının bağırsağında bir tane ortaya çıkardı.

Ekip, mersin balığındaki virüsün genetik dizilimini bilinen tüm influenza virüslerinin genetik dizilimiyle karşılaştırdığında, bu virüslerin atasının tahmin edilen dizilimiyle yakından eşleştiğini buldu.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışma, insanları enfekte eden influenza virüsleri ailesinin ilk olarak suda yaşayan hayvanlarda ortaya çıktığını belirtiyor.

"GRİP DENİZDE BAŞLAMIŞ OLABİLİR"

Araştırmanın baş yazarı Mary Petron, New Scientist'e yaptığı açıklamada, Mersin balığındaki virüsün orijinaliyle aynı formda olmadığını, gerçek atasal formun neye benzemesi gerekiyorsa o olduğunu belirtti.

Petrone, 2018'de balık asalağının (yılan balığı şeklinde, balçık üreten deniz hayvanı) gribe yakalanabileceğini ortaya koyan bir başka çalışma nedeniyle gribin denizde başladığını varsaydı.

Petron ve ekibi, balık asalağından elde edilen grip benzeri virüsü kullanarak, Mersin balıklarındaki virüsün genetik benzerlik açısından yüzde 25 oranında eşleştiğini buldu.

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