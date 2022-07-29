Grip Neden Olur ve Nasıl Geçer? Gribe Ne İyi Gelir?

Grip Neden Olur ve Nasıl Geçer? 0:00 / 0:00

Birçok etkene bağlı olarak yaşanan grip, aslında çok kısa sürede geçirilebilir. Grip neden olur ve nasıl geçer? Eğer bunu merak ediyorsanız ve gribe ne iyi gelir araştırıyorsanız hemen yazıyı okumaya başlayabilirsiniz.

Grip Belirtileri Nelerdir?

Gribin belirtilerinden bahsetmeden önce grip nedir, iyice anlayalım. Grip, bir çeşit mevsim hastalığıdır. İnfluenza isimli virüs tarafından meydana getirilir ve bazı belirtilerle ortaya çıkar. Bu durumda hemen müdahale edilmesi gerekir. İşte grip belirtileri:

Yüksek ateş

Öksürük

Burun akıntısı ya da burnun tıkanması

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ses değişikliği

Halsizlik/ bitkinlik

Titreme

Bu durumları yaşıyorsanız kesinlikle hemen tedaviye başlamalısınız. Çünkü hemen müdahale etmezseniz ilerler ve sağlığınızı olumsuz yönde etkiler.

Neden Grip Oluruz?

Peki grip neden olur? Aslında grip, yaş fark etmeksizin herkesin dönemsel olarak yaz kış yaşayabileceği bir rahatsızlıktır. Bu sebeple de birkaç etkene bağlanabilir:

Ani hava değişimi

Çok soğuk yiyecek ya da içecek tüketilmesi

Üşütmek

Mevsim geçişleri

Alerjiler

Solunum yolu enfeksiyonu

Eğer bu durumlarda kaldıysanız o zaman grip olmanız çok doğaldır. Kendinize ve hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Hava değişimlerini kontrol edin ve mevsimlere uygun yiyecek ya da içecek tüketin.

Gribe Ne İyi Gelir?

Grip için tek çözüm ilaçlar değildir. Aksine grip nasıl geçer dediğimizde doğal yöntemler her zaman daha etkilidir. İşte size grip en hızlı nasıl geçer sorusunun cevabı:

Bol su tüketin. Hastalık sürecinde çok fazla su kaybedeceksiniz. Önlem amaçlı günlük 1,5 litre kadar içmeye çalışın.

Çinko ağırlıklı ürünler tüketin. Bağışıklık sisteminizi olabildiğince hızlı toparlar ve savunma mekanizması oluşturur. Örneğin, deniz ürünleri, dana, et, soğan ve sarımsak tüketebilirsiniz.

Terlemeye çalışın. Çoğu grip terleyerek vücudunuzdan çıkar.

Bu yöntemleri kullanarak gribinizi geçirebilirsiniz. Ama şunu da ekleyelim: Gıda tüketiminiz düzenli ve az olmalı. Eğer çok fazla tüketirseniz midenizi de rahatsız edebilirsiniz.

Grip Tedavisi Doğal Yöntemler Neler?

Gribe ne iyi gelir dediğimizde sadece besinler değil aynı zamanda bitki çayları ve doğal vitaminler de iyi geliyor. Grip doğal tedavi yolları arasında yer alan bitki çaylarını da unutmamak lazım. Adaçayı, nane limon ya da limonlu çay tüketebilirsiniz. Her biri taze ve sıcak olmalı. Gün içerisinde iki ya da üç kere tüketmeniz yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi gribe yakalanma ihtimaliniz çok yüksek ve çözümü de oldukça kolay. Eğer bu yöntemler size iyi gelmediyse ve birkaç gün geçmiş olmasına rağmen iyileşemiyorsanız o zaman bir aile hekimine görünmenizde fayda var. Onların yazacağı ilaçları da düzenli olarak kullanmalısınız.