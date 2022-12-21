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Haberler Sağlık Gripte dikkat çeken artış!
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"Son 4 haftada grip artışı dikkat çekici düzeyde"

Bazı gruplarda ölümcül olabilen grip virüsüne karşı aşılamaya dikkat çeken Türk TORAKS Derneği, çocuklarda artan şikayetlere değinerek önemli açıklamalarda bulundu

Gripte dikkat çeken artış!
Gripte dikkat çeken artış!
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HABERTURK.COM

Covid-19'un gerilemesiyle birlikte grip başta olmak üzere RSV, rinovirüs gibi virüsler artış gösterdi. Ancak maskelerin çıkarılması ve önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte virüslerin yayılımı da hızla artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı influenza virüsünün görülme oranının yüzde 9'dan yüzde 14'e yükseldiğini açıkladı.

"GRİP ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA YAYGIN"

Türk TORAKS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük, "DSÖ bu yıl görülen grip vakalarının yüzde 16.3'ünü domuz gribi olarak bilinen H1N1, yüzde 83.7'sinin ise Hong Kong gribi olarak da adlandırılan H3N2 virüsü olduğunu açıkladı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Grip, influenza virüsünün neden olduğu ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan viral solunum yolu enfeksiyonudur ve damlacık yoluyla bulaşır. İnfluenza sezonu Ekim ayında başlar, Aralık-Şubat ayları arasında olgu sayılarında artar ve ardından Mayıs sonunda virüsün görülme sıklığı azalır. Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu anda grip virüsü dünyada önceki grip mevsimlerinde olduğu gibi yaygın görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında semptomu olan ve örnek alınan olguların yüzde 12.1’inde influenza virüsünün pozitif izlendiğini ve bu olguların yüzde 95.2’sinde İnfluenza A, yüzde 4.8’inde İnfluenza B virüsü saptandığını bildirmiştir. İnfluenza A olgularının yüzde 16.3’ü H1N1 tipi, yüzde 83.7’si H3N2 tipi olarak izole edilmiştir. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sezon, influenza virüsü aktivitesinde ülkemizde de benzer şekilde artış olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre influenza virüsü saptanma oranı yüzde 14 olarak bildirilmiştir. Benzer şekilde influenza A-H3N2 virüsü en sık izole edilen alt tiptir. Son bir haftalık Sağlık Bakanlığı grip surveyans raporuna göre influenza virüsü saptanma oranının yüzde 9’dan yüzde 14’e yükseldiği ve influenza virüsüne ek olarak rinovirüs, RSV virüsü ve coronavirüs enfeksiyonlarının da grip benzeri bulgulara neden olduğu bildirilmiştir. Yine bu rapora göre son dört haftalık sürede grip benzeri hastalık nedeniyle poliklinik ve hastane başvurularında artış dikkati çekmektedir."

"GRİP AŞISI 6 AYDAN İTİBAREN YAPTIRILABİLİR"

Grip aşılarının 6 aylıktan itibaren, her yaş grubuna yapılabildiğini belirten Türk TORAKS Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu Ordukaya, "İnfluenza virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonları bazı hastalarda hafif seyirli iken, bazı hastalarda ağır klinik bulgulara ve ölüme neden olabilmektedir. Gripten korunmanın en önemli yolu yıllık grip aşısı olunmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle risk grubundaki kişilere grip aşısı olması önerilmektedir. Risk grubundaki kişiler 65 yaş üstü yetişkinler, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kronik böbrek hastalığı gibi kronik sağlık problemi olanlar, 5 yaş altı çocuklar, sağlık çalışanları ve gebeler olarak sıralanabilir. Aşı 6 aylıktan itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir, hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır, hasta iken hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı ve yaşanılan mekanlar havalandırılmalıdır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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