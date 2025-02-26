Galatasaray Konyaspor'a hazır!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3'üncü haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 26.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:15
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3'üncü haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Konyaspor’u konuk edecek.
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