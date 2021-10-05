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GSB mülakat tarihi 2021: GSB sözlü mülakat ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden 4 bin 346 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. GSB kura çekimi 15 Eylül’de gerçekleştirilmesinin ardından kura sonuçlarına göre sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylar GSB mülakat tarihini araştırıyor. Peki, GSB sözlü mülakat ne zaman? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat detayları

GSB mülakat tarihi 2021: GSB sözlü mülakat ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat tarihleri merak ediliyor. İşte, temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri hakkında detaylı bilgiler

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

GSB sözlü mülakat tarihleri, bakanlığın talep ettiği belge teslim sürecinin sona ermesinin ardından netlik kazanacak. Adaylar, GSB sözlü mülakat tarihleri kapsamında belirtilen sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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