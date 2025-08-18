GSB personel alımı 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 kişilik başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Başvuruda bulunmak isteyenler GSB personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 kişilik başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı nasıl?
GSB personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih bugün. Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 18 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İşte, 2025 GSB personel alımı başvuru detayları
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025, NASIL YAPILIR?
2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak. Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 18 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.
A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.