GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI 2025

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak.