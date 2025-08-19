Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem GSB personel alımı sonuç tarihi 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Personel alımı başvuruları e-Devlet Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden tamamlandı. Peki, "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç tarihi...

        Giriş: 19.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:23
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında GSB, 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Belirtilen tarih aralığında başvurularını yapanlar GSB personel alımı sonuçları için bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına beklemeye başladı. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

        İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

        3

        GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI 2025

        Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak.

