GSB promosyon ödeme tarihi 2025: 113 bin TL GSB promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
GSB promosyon ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin maaş promosyon anlaşması tamamlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında bankanın, Bakanlık bünyesinde görevli tüm personellere 99.500 TL nakit, 13.500 TL para puan olmak üzere toplam 113.000 TL promosyon ödemesi yapacağı öğrenildi. Ödemelerin tek seferde ve eşit miktarda hesaplara yatırılacağı belirtilirken GSB promosyon ödeme takvimi merak konusu oldu. Peki, 2025 GSB promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) promosyon ödemesinde son durum...
2025 GSB PROMOSYON TUTARI NE KADAR OLDU?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personellerine yönelik maaş promosyon anlaşması sonuçlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı.
Anlaşmaya göre Ziraat Bankası, GSB çalışanlarına kişi başı 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca 13 bin 500 TL tutarında para puan verilecek.
Büro Memur-Sen tarafından GSB promosyon anlaşmasına ilişkin ayrıntılar duyuruldu. Yapılan açıklamada;
‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin maaş promosyon anlaşmasına ilişkin yürütülen görüşmeler sonucunda, Ziraat Bankası ile anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşma kapsamında;
99.500 TL nakit,
13.500 TL para puan olmak üzere
Toplam 113.000 TL tüm GSB personeline tek seferde ve eşit miktarda ödenecektir.
Protokol başlangıç tarihi: 15.11.2025
Promosyon ödemesi: 15.11.2025 tarihinde ilk maaş ödemesine müteakip en kısa sürede hesaplara aktarılacaktır.
Protokol süresi: 40 aydır.
(Bir sonraki yapılacak 2029 maaş promosyon protokolünün, zamlı maaşlar esas alınarak yapılabilmesi amaçlanmıştır.)’’ denildi.
GSB PROMOSYON YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Yeni protokol 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlarken gözler, GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.
Yapılan açıklamada, promosyon ödemesi 15 Kasım 2025 tarihinde ilk maaş ödemesine müteakip en kısa sürede hesaplara aktarılacağı kaydedildi.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bakanlık çalışanları, ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenebilirler.
Ziraat Bankası İnternet Şubesi'ne www.ziraatbank.com.tr adresindeki "İnternet Şubesi" linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
T.C .Kimlik veya Müşteri Numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra ödemelerinizin yatıp yatmadığını görüntüleyebilirsiniz.