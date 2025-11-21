GSB promosyon ödemesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personelinin maaş promosyonu için Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma kapsamında, Bakanlık bünyesindeki çalışanlara toplam 113 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Ödemelerin 99.500 TL’sinin nakit, 13.500 TL’sinin ise para puan olarak yapılacağı kaydedildi. GSB promosyon ödeme tarihi de bu noktada gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, GSB promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) promosyon ödemesi hakkında detaylar...