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GSM hattında bulunan paralar iade edilecek!

Kapatılan ön ödemeli GSM hatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. GSM hatlarında bulunan daha önceden kalmış paralarınız operatörler tarafından geri iade edilecek. İşletmeci, 15 gün içinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek

01.08.2018 - 09:52 | Güncelleme:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Karara göre, vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fesh olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.

AKTARMA İMKANI VAR

Akşam'ın haberine göre; aboneye iade edemez ise mektupla bildirecek, yinede 2 yıl içinde iade edilmez ise devlete iade edecek. Bu 2 yıl içinde abone, mevcut aboneliklerine devam eder ya da yeni abonelik açarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktartabilecek. Mevutta ön ödemeli hatlarda 6 ay para yüklemeyen abonelerin giden aramaları kapatılmakta, 9 ay yüklemez ise gelen aramalarına kapatılmakta, 12. ayın sonunda ise fesih uygulanmakta. Şimdi ise çıkarılan kurul kararı ile abonelere 10 lira yüklemeleri halinde 6 ay aktif olma imkanı tanındı.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLİYOR

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, tüketicilerin TC. numaraları, kurumların ise vergi numaralarıyla operatör bayilerine, çağrı merkezlerine ya da e-devlet üzerinden müracaatları halinde kendilerine ait tüm aktif ve pasif abonelik sayılarını borç ve alacak bilgilerini öğrenebileceklerini belirtti. Öcal, fesh olmuş ön ödemeli aboneliklerde geriye doğru ödemede kaç yıl gitmesi gerektiğinin ise muğlaklığını koruduğunu söyledi.

100 MİLYONLARI BULABİLİR

Öcal sözlerine şöyle devam etti: "Şayet ön ödemeli hatlarda kalan bakiyelerin 2 yıl sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iadesi, geriye doğru gerçek anlamda yapılabilirse 100 milyonlarca lira iade söz konusu olur. Bu esasında bankalarda unutulan paraların 10 yıl sonra devlete kalmasına benzer bir uygulama olacak."

BTK KAYITLARI İNCELEMELİ

Daha önce tüketicilerin 3 ay içerisinde kalan bakiyelerini alamazlarsa bir daha alamadığını, bu kalan paralara işletmecinin ticari avans olarak ya da ticari gelir olarak mı kayıtlarına geçirdiğinin önemli olduğunu ifade eden Öcal, "En sağlıklı yaklaşımlardan biri BTK tarafından işletmecilerin muhasebe kayıtlarının incelenerek kalan bakiyelerin muhasebeleştirilmesinin nasıl yapıldığına bakmalarıyla ortaya çıkabilir" dedi.

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