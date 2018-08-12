Guadalajara - Santos Laguna düellosu

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Guadalajara, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Santos Laguna takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Guadalajara 1 puanla 15. sırada, Santos Laguna 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Guadalajara, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Santos Laguna, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 784. İddaa'da Guadalajara kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Santos Laguna kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Guadalajara önceki hafta Club America mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Santos Laguna ise Necaxa karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Guadalajara, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Santos Laguna, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos Laguna 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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