AA

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Guiado’nun partisi Voluntad Populardan (VP) yapılan yazılı açıklamada, muhalif liderin, Nikolas Maduro hükümetini devirmek amacıyla ABD’de özel güvenlik şirketi Silvercorp'un sahibi Goudreau ile sözleşme imzaladığı iddiaları reddedildi.

Partinin açıklamasında, sözleşme imzalandığı öne sürülen söz konusu şirketle ilgilerinin olmadığı belirtilerek, "Meşru hükümetin, uluslararası basın tarafından yansıtıldığı gibi Silvercorp şirketinin faaliyetleriyle alakalı hiçbir ilişki ve sorumluluğu yoktur. Bu şirketle bağlantısı olan kişi, suç işlediği için ABD'de tutuklu olan Venezuela vatandaşı Cliver Alcala'dır." ifadelerine yer verildi.

VENEZUELALI GAZETECİ YALANLANAN SÖZLEŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AA'nın haberine göre; Venezuelalı gazeteci Patricia Poleo, Guaido'nun Maduro'yu devirmek için eski yeşil bereli Amerikan askeri Jordan Goudreau ile imzaladığını iddia ettiği sözleşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı.

ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Venezuela hükümeti de söz konusu silahların, kurulacak paramiliter gruplar tarafından Devlet Başkanına suikast ve silahlı eylemlerde kullanılmasının planladığını kaydetmişti.

Alcala, geçen hafta Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde güvenlik güçlerine teslim olmuş ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi yetkililerince sorgulanmak üzere New York'a götürülmüştü.