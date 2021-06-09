Guardian yazdı: "Türkiye kıyılarındaki deniz salyası belası!"

"Türkiye kıyılarındaki deniz salyası belası!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor.

İngiliz The Guardian gazetesi de Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası olarak bilinen müsilaja ilişkin bir foto haber hazırladı. "Türkiye kıyılarındaki deniz salyası belası!" başlığıyla kaleme alınan haberde, Marmara Denizi'nden çeşitli fotoğraflara yer verildi.

Deniz müsilajı olarak bilinen kalın bir organik madde tabakası Marmara Denizi'ne yayılarak İstanbul'un güneyindeki limanları, kıyıları ve yüzey alanlarını kapladı. Bazı 'deniz salyaları' dalgaların altına batarak deniz altı yaşamını boğdu.

Caddebostan kıyılarından paylaşılan fotoğrafın altına, "Su yüzeyi jöle benzeri balçık tabakasıyla kaplı olup, bu deniz biyomunu ciddi şekilde tehdit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Müsilaj, 'deniz salyası' olarak da anılıyor ve ilk olarak 2007'de Türkiye sularında görüldü. Uzmanlar, müsilajın küresel ısınma nedeniyle daha sık meydana geleceğini söylüyor.

Haberde, Kocaeli'nin İzmit Körfezi'nde müsilajı kaldırma girişimleri sürdüğü ve tekneler deniz salyaları arasında yelken açtığı anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada, "Haliç'i, Marmara'yı ve Boğazları koruma konusunda yaptığımız tecrübeler konusunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı paylaştık. Marmara'daki illerimize genelge gönderildi. 15 noktadan temizleme çalışmaları başladı. Kıyılarımızı bu tehditten korumak için yürütülecek çalışmaların bilimin desteğiyle yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Daha sonra bilim insanlarıyla Külliye'de bir araya geleceğiz. Marmara'yı koruma alanı ilan ederek gereken tüm adımları atarak Marmara'yı temizleyeceğiz. Stratejik planımızıda 3 ay içinde tamamlıyoruz. Meclis komisyonumuz araştırma komisyonu kurulması için girişimlere başladı." ifadelerini kullandı.