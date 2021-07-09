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Guinness rekorunu elinde bulunduran havuz

Kentsel yaşamın aynası yapılar ve dünyanın en büyük yapılarına adını yazdıran Dubai. Hâlihazırda dünyanın en yüksek gökdelenine ve dünyanın en büyük alışveriş merkezini bünyesinde bulunduran Dubai, bu sefer de dünyanın ‘‘en büyük’’lerine en derin dalış havuzunu ekleyerek adını yazdırmayı hedefliyor.

Guinness rekorunu elinde bulunduran havuz
Dünyanın en derin yüzme havuzu Dubai’de açıldı
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HABERTURK.COM

CNN’nin aktarmış olduğu habere göre Guinness rekorunu sahip havuz 60 metrelik bir derinliğe sahip. ‘‘Deep Dive Dubai’’ adlı havuz Dubai’nin Nad Al Sheba bölgesinde bulunuyor.

Havuz, Polonya’nın 45 metreden daha fazla derinliğe sahip olan dalış merkezi ‘‘DeepSpot’’un rekorunu da geçmiş bulunuyor.

14 milyon litre tatlı suyla dolu olan havuz dünyadaki diğer dalış havuzlarından en az dört kat daha büyük. Guinness, 27 Haziran'da havuza "Dalış için en derin yüzme havuzu" unvanını verdi.

Havuz aynı zamanda sualtı film stüdyosu olarak da kullanılıyor. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, havuzun ilk ziyaretçisiydi. Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Dünyanın en derin dalış havuzunun web sitesinde, dalıştan sonra şehrin en ünlü ve en yüksek yapısı Burj Khalifa’yı ziyaret etmek isteyenler için bir duyuru paylaşıldı. Duyuru kapsamında 300 metreden daha yükseğe çıkmadan önce 18-24 saat beklemek öneriliyor. Bu da dalıştan sonra gökdelenin tepesini ziyaret etmemek anlamına geliyor.

Dubai'de yüksek katlı yapılar mimari bir trend olarak karşımıza çıkarken yapılar temelde ''şehirciliğin küresel bir simgesi'' haline gelmiş durumda.

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