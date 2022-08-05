Gül hastalığı nedir, neden olur? 0:00 / 0:00

Hastalık en fazla göğüs ve sırta yayılma eğilimi gösterir. Genellikle tekrar eden bir hastalıktır. Yapılan araştırmalar hastalığın kalıtsal olduğunu da ortaya koymaktadır. Gül hastalığı şikayetlerinin geçmesi için özel ilaçlar vardır. Bunlar kullanılmadığı sürece döküntüler ve kaşıntı kolay kolay geçmez. Tedavinin ardından çoğunlukla iz kalmaz. Ancak yine de kaşınmaması tavsiye edilmektedir. Bu içeriğimizde gül hastalığı nedir, neden olur? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya topladık. İşte gül hastalığı ile ilgili merak edilenler…

Gül Hastalığı Belirtileri

Gül hastalığı belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Tende acı veya yanma hissetme,

Cildin kuruması,

Cildin renginin değişmesi,

Damarların belirginleşmesi,

Sivilceye benzer döküntüler çıkması,

Cildin daha kalın ve sert görünmesi,

Özellikle yüzün şişmesi ödem toplaması,

Burnun yağ kanallarında ortaya çıkan genişlemenin ardından burunda büyüme ve şekil değiştirme.

Gül Hastalığı Neden Olur

Gül hastalığı neden olur diye çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Hastalığın öne çıkan nedenleri arasında; fazla soğuk ya da sıcağa maruz kalmak, bazı ciltlere güneş ışınlarının olumsuz etkileri, kalıtsal yatkınlık, kafein ve alkol miktarının arttırılması, sindirimde bozulmalar, kişinin genel olarak stresli bir yaşam sürmesi bulunmaktadır.

Gül Hastalığı Geçer mi

Gül hastalığı geçer mi sorusunun kesin bir tanıtı bulunmamaktadır. Çünkü hastalık kesin bir tedavi şekline sahip değildir. Ancak döküntü ve olumsuz etkilerin azaltılabilmesi için bazı ilaçlar bulunmaktadır. Doktorlar tarafından tavsiye edilen bu ilaçların kullanılmasıyla beraber kişinin hayat tarzını da değiştirmesi stresten uzak durması ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemesi gerekmektedir.

Gül Hastalığında Kaşıntı Olur mu

Gül hastalığında kaşıntı olur mu sorusunun yanıtı kesin bir evettir. Çünkü hastalığın temel belirtileri arasında döküntü ve kaşıntı vardır.

Gül Hastalığı Nedir

Gül hastalığı nedir diye merak edenlere bu hastalığın ciltte döküntü ve kaşıntılara neden olan kişiyi rahatsız eden bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hastalıkta döküntüler bütün vücudu kaplayabilir. Bunun sonucunda kişinin gündelik yaşamı da olumsuz etkilenir.

Gül Hastalığı Nasıl Geçer

Gül hastalığı nasıl geçer sorusunun kesin bir yanıtı bulunmamaktadır. Çünkü hastalığın belirli bir tedavisi yoktur. Ancak doktorlar tarafından verilen ilaçlar hastalığı hafifletir. Bununla beraber kişinin alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durması, stresini azaltması, cildini besleyen kremler kullanması hastalığa iyi gelir. Gül hastalığı olan kişilerin genel olarak yaşam tarzını değiştirmesi tavsiye edilmektedir.

Gül Hastalığı Tedavisi

Gül hastalığının döküntüleri ortalama 2 ay devam ettiği için ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Önce vücudun belli bölgelerinde çıkan döküntüler zamanla bütün vücuda yayılarak kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Hatta döküntülerin bazıları yok olurken yeniden başka yerlerde döküntüler çıkmaya devam edebilir. Gül hastalığı tedavisi belirsizdir. Bu nedenle hastalığı hafifletmek için bazı yöntemler vardır. Öncelikle gül hastalığı olan kişilere ılık banyo tavsiye edilir. Fakat banyo esnasında döküntülerin kaşınması ya da keselenmesi doğru değildir. Vücudun kaşınmasına yol açacak darlıkta kıyafetlerden uzak durulmalıdır. Sıcak havalar hastalığa iyi gelmez. Ayrıca kişi stresli ortamlardan da uzak durmalıdır. Gül hastalığı yüzünden oluşan döküntüler cildin kurumasına da neden olduğundan nemlendirici kremlerin kullanılması da önerilmektedir. Hastalık belli bir süre devam eder. Sonrasında herhangi bir iz kalmadan iyileşmektedir.

Gül Hastalığı Vücutta Nerelerde Çıkar

Gül hastalığı vücutta nerelerde çıkar sorusunun yanıtı kesin olmamakla beraber genellikle önce sırt ve göğüs kısmında çıkan döküntüler zamanla vücudun her yerine yayılır.