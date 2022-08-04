Göz tembelliği nedir, neden olur? 0:00 / 0:00

Gözle ilgili hastalıklar kişinin gündelik yaşamının da olumsuz etkilenmesine yol açar. Göz tembelliği de bu tarz göz hastalıklarından biridir. Bu hastalık kişinin iki gözünün görme düzeyinin birbirinden farklı olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kişinin bir gözü diğerinden daha iyi gördüğünde beyni de otomatik olarak daha iyi gören gözden beyne iletilen sinyalleri dikkate almaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da daha az gören gözün göz tembelliği sorunuyla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Göz tembelliği sorunu zaman içinde açı farklılıklarına ya da geçmeyen görme bozulmaların yol açabilir. Bu yüzden kişi kendisinde göz tembelliği belirtilerinden herhangi birini hissettiğinde ihmal etmeden uzman bir doktorla görüşmelidir. Bu içeriğimizde göz tembelliği nedir, neden olur? Göz tembelliği belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte göz tembelliği ile ilgili merak edilenler…

Göz Tembelliği Nedir

Çeşitli göz hastalıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri de göz tembelliğidir. Peki göz tembelliği nedir? bu hastalık kişinin beyninde ve gözlerinde normalde herhangi bir bozukluk olmamasına karşın gözünün birinde ya da ikisinde görme kaybı yaşaması durumudur. Göz tembelliğinin genellikle iki temel nedeni vardır. Biri gözlerde kayma diğeri de şaşılıktır. Bu iki rahatsızlık tedavi edilmediğinde göz tembelliğinin oluşması kaçınılmazdır.

Göz Tembelliği Tedavisi

Göz tembelliği tedavisi için göze herhangi bir cerrahi müdahalede bulunulmaz. Öncelikle doktor kişide göz tembelliği olduğunu teşhis ettikten sonra göz tembelliği olan göz ya da gözü canlandırabilmek için gözlük önermektedir. Ya da iyi gören gözü kapatılıp zaman zaman tembellik olan gözün çalıştırılması önerilmektedir. Hem egzersiz hem de gözlükle uğraşılarak göz tembelliği geçebilmektedir.

Göz Tembelliği Belirtileri

Göz tembelliği belirtileri arasında ilk sırada kişide gözlük veya diğer tedaviler ile düzeltilmesi mümkün olmayan görme kaybının saptanması yer alır. Çünkü göz tembelliği olan gözü kişinin daha az gördüğünden bulanıklık ve görme kaybıyla kendini belli eder. Diğer yandan tembellik olan gözün şaşılaşması kayması ve titremesi de diğer belirtiler arasında sayılmaktadır.

Göz Tembelliği İlerler mi

Göz tembelliği ilerler mi diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Öncelikle göz tembelliği olan gözün diğerine göre daha az gördüğünü belirtmek gerekir. Bu gözde tembellik devam eder ancak herhangi bir ek hastalık ortaya çıkmaz. Buna karşılık kişi uğraşmazsa örneğin göz tembelliği egzersizleri yapmak gibi göz tembelliği ne ilerler ne de geriler. Aynı şekilde kalır. Kişi teşhisin ardından yaşamını gözlük kullanarak devam ettirmek durumunda kalır.

Göz Tembelliği Nasıl Geçer

Göz tembelliği nasıl geçer sorusunun net bir yanıtı yoktur. Çünkü bu rahatsızlık cerrahi olarak tedavi edilemez. Ancak gözlük kullanılarak iki gözün de birbirine yakın seviyede görebilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra göz tembelliği olan gözün daha aktif olması için doktorlar çeşitli egzersizler tavsiye edebilmektedir. Bunların düzenli yapılması da uzun vadede hastalığın en azından gerilemesini sağlayabilir.

Göz Tembelliği Neden Olur

Göz tembelliği neden olur sorusu çok sayıda kişinin zihnini kurcalamaktadır. Uzmanlar bu rahatsızlığın iki nedeninin olduğunu belirtmektedir. İlki gözle beynin bağlantısı ile alakalı gelişim problemleridir. İkincisiyse şaşılıktır. Kişinin odaklanmasını engelleyen şaşılık ve gözde kayma göz tembelliğine neden olabilmektedir.

Göz Tembelliği İçin Egzersizler

Göz tembelliği için egzersizlerden biri de sağlam olan gözün kapatılarak göz tembelliği olan gözle görmenin sağlanmasıdır. Zaman içerisinde bu egzersizler sayesinde hastalık hafifleyebilir.