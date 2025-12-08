72 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumuna dair zaman zaman açıklamada bulunan Onat, arkadaşlarının kendisini ziyaret etmesiyle bir hayli mutlu oldu.

Tiyatrocu arkadaşları, Gün Onat'ı ziyaret ettikleri sırada çektirdikleri fotoğrafı; "55 yıllık dostluk..." notuyla yayımladı.

Gül Onat; "Can dostlarım Hepinizi çok ama çok seviyorum Bu özel günümde yanımda olduğunuz teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.