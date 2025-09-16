Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gül Onat sevenlerinden dua istedi - Magazin haberleri

        Gül Onat sevenlerinden dua istedi

        Pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Gül Onat, tedavi gününde sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevenlerinden dua istedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

        Sağlık durumuna dair zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendiren Gül Onat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Hastanede tedavisi süren Gül Onat, paylaşımında; "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gül Onat
        #pankreas kanseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi