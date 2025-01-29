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        Haberler Magazin Gülben Ergen: Çok üzgün ve kırgınım - Magazin haberleri

        Gülben Ergen: Çok üzgün ve kırgınım

        Kadın cinayetleri ve çocuk istismarları hakkında tepkisini sosyal medyadan sıkça dile getiren Gülben Ergen, Sıla bebek için bulunduğu paylaşım nedeniyle şikâyet edilmişti. Yarın ifade verecek olan Ergen, "Çok üzgün ve kırgınım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:36
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        "Çok üzgün ve kırgınım"
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        Gülben Ergen, son dönemde paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları hakkındaki konulara ağırlık verdi.

        Gülben Ergen, bir paylaşımı nedeniyle şikâyet aldığını açıklamış ve savcılığa çağrıldığını da söylemişti.

        "KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

        "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yapmıştı: Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!

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        Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında ise "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri vardı.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        "ÇOK ÜZGÜN VE KIRGINIM"

        Yarın ifade vermeye gideceğini söyleyen Gülben Ergen; "2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren Sıla bebek paylaşımımda, 'İnsan suretinde yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…" dedi.

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        #Gülben Ergen
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