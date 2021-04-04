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Gülben Ergen o sözlerini satışa çıkardı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Şarkıcı Gülben Ergen, ikonik sözü 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz'ın NFT'ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu duyurdu. Ergen, Instagram hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Yıllar önce söylediğim bir söz sizler tarafından çok sevildi. İhtiyacımız olduğunda hepimize güç kattı, yüzümüzü güldürdü. Şimdi internette klasikleşen 'Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz' lafı, dijital dünyada yaşamına devam etmesi için NFT'ye dönüşüyor.

Gelirini, kurucusu olduğum ve başkanlık görevini yaptığım 41. anaokulumuzu açmaya hazırlandığımız Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacağım bu dijital eser Rarible.com üzerinden açık arttırmaya sunuldu. Teşekkürler şahane, yenilikçi, dünyalı yayınları ile ufkumu açan Cüneyt Özdemir'e...

NFT Nedir?

NFT, yani “Non-Fungible Token”, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanıyor.

Temelleri 2017’de Ethereum’da atılan NFT’ler 2021’de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT’ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.