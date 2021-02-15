"HİÇ TAKSİ PLAKALARIM OLMADI"

Sanatçı, "Mesleğine yatırım yapmak zorundasın. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim" şeklinde konuştu.

"Kendinle ilişki yaşar mıydın?" sorusuna kahkaha atan Ergen, "Hayır. Çok kalabalık, çok zor kadınım" yanıtını verdi.