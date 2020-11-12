Gülden: Şarkılar aslında derdini anlatıyor

'Karı koca arasında böyle şeyler olur'

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Gülden, önceki gün Beykoz'da beş şarkılık bir albüm çalışması yaptı. Albümün bütün şarkılarına iki günde beş klip çeken Gülden, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Şarkılar aslında derdini anlatıyor. Sade ve yalın enstrümanın üstadı kişiler tarafından hazırlanmış o duyguyu sunuyor. Çok karmaşık olmayan sade ve şık bir şeyler hazırladık.

Gülden, ardından aralık ayının ikinci haftası yayınlarının başlayacağını ifade etti.