Yapımcılığını BKM&rsquo;nin &uuml;stlendiği, eğlencenin vazge&ccedil;ilmez adresi G&uuml;ld&uuml;r G&uuml;ld&uuml;r Show un yeni b&ouml;l&uuml;m tanıtımı yayınlandı. İşte G&uuml;ld&uuml;r G&uuml;ld&uuml;r Show un Tanıtımı; resim#1232421# Ekranların komedi klasiği G&uuml;ld&uuml;r G&uuml;ld&uuml;r Show kahkaha dolu ske&ccedil;leri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor. G&uuml;ld&uuml;r G&uuml;ld&uuml;r Show yeni b&ouml;l&uuml;m&uuml;yle Cumartesi akşamı saat 20.00&rsquo;de SHOW TV&rsquo;de!