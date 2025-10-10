‘Güldür Güldür Show’un 13'üncü sezonu başlıyor

SHOW TV’nin, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’un 13'üncü sezon yayın tarihi belli oldu. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezon ilk bölümüyle 18 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Sahnede ilk günkü heyecanla yerlerini alan ve çekimlere başlayan ekip, BKM Tiyatro’daki gösterilerinde seyircilerine kahkaha dolu anlar yaşatmaya başladı. Eğlenceli skeçleri, unutulmaz karakterleri ve viral tiplemeleriyle yine sezona damga vuracak olan program, televizyon seyircileriyle de 18 Ekim Cumartesi SHOW TV’de buluşacak.

Yıllardır milyonlarca izleyiciye neşe dolu anlar yaşatan program, yeni sezonda da gündem yaratan eğlenceli skeçleri, mizahi dokunuşları ve unutulmaz karakterleriyle yine çok konuşulacak.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz ve Helin Elif Balcı yer alıyor.