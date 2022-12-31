Levent Yüksel, Aleyna Tilki, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan ve Türkiye’nin en geniş hayran kitlesine sahip olan isimlerinden Sagopa Kajmer ve Ramiz izleyicilere müzik ziyafeti sunarken Devrim Özkan ve televizyon tarihinin fenomen ismi Sadettin Teksoy kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.