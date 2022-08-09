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Güldürme Beni'de rekabet kızışıyor

Yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği yaz ekranında kahkaha fırtınası estiren ‘Güldürme Beni’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. ‘Güldürme Beni’ birbirinden komik yarışmacıları, ünlü konukları, Demet Akbağ ve sunucu Şahin Irmak’la birlikte SHOW TV’de yaz ekranına neşe getiriyor.

Güldürme Beni'de rekabet kızışıyor

Ünlü isimlerin birbirini güldürmek için giriştiği eğlenceli mücadelenin rengi değişiyor. Demet Akbağ’ın talimatlarıyla rakiplerini güldürmek için her yolu deneyen yarışmacılar birbirlerine meydan okuyor.

Mustafa Üstündağ, Hande Katipoğlu ve Sinan Çalışkanoğlu’ndan oluşan ‘Grup Çamur’ ile Ersin Korkut, Hakan Bilgin, Bülent Çolak ve Sevda Baş’lı ‘Grup Sempatikler’ kahkaha yarışında karşı karşıya geliyor.

‘Güldürme Beni’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 22.45’te Show TV’de!

İşte Güldürme Beni’nin Yeni Bölüm Tanıtımı;

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