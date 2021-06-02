5 Fark Yaratan tanıtıldı 0:00 / 0:00

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Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre 'Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12'nci Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı. 2009'dan günümüze kadar toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı 'Fark Yarat Hayatlar Değişsin' sloganıyla yoluna devam ediyor.

Bu yıl 200 'Fark Yaratan'a ulaşan programın yeni seçilen 5 'Fark Yaratan'ı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katıldığı YouTube yayınında paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, programın, bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi; "Bu seneyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinden 8 bine yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren hikayelerini paylaştığımız videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Her yıl titizlik ve özen ile seçtiğimiz, büyük bir iradeye ve mücadele ruhuna sahip insanların başarılarını anlatan videoları izledikçe, topluma faydalı işler yapan, ülkemin bu güzel insanlarını tanıdıkça müthiş bir mutluluk duyuyor ve gelecek için umut doluyorum. Bu program vasıtasıyla özellikle gençlere tavsiyem şu; tabi ki istediğiniz ve başarılı olacağınız bir işiniz olmasını temenni ederim ama hayat sadece bundan ibaret değil. Hayatın önemli bir kısmı da insan sevmek ve faydalı olmaktır. Toplumsal faydaya katkıda bulunan insan mutlu ve huzurlu olur. Faydalı insan olabilmek bir şanstır. Hepsinin bu şansa sahip olmasını dilerim."

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı'nın 5 yeni 'Fark Yaratanı'na çalışmalarını geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, atölye ve mentorluk desteği sağlandığını bildirdi. Salgın sürecinde 4 bine yakın müracaat aldıklarını aktaran Sabancı, "Onun için diyorum ki, Türkiye'de çok iyi, çok fedakâr insanlar var. Fayda yaratmak için çaba gösteren, mücadele eden insanlar var ve bu insanları tanımak insanlık adına bana büyük umut ve şevk veriyor. Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda İstanbul'dan Adana'ya ve Denizli'ye uzanan hikayelerde, engelli bireylerin sanata özgürce katılabilmesi için çalışan bir tiyatro sanatçısını, Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesini kuran, astronomi bilimini erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen genç bir bilim insanını, Denizli'nin Eziler köyünde sporla tüm köyün hayatını değiştiren bir beden eğitimi öğretmenini, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımındaki zorlukları ortadan kaldırmak için çalışan bir sosyal girişimi ve kent yaşamı içinde diyalog kurulabilen kamusal alanlar yaratmayı hedefleyen gençleri daha yakından tanıyacağız. Sabancı Vakfı olarak Fark Yaratanlar Programı'nın 12'nci yılında 'Bu Köyde Herkes Sporcu', 'Erişilebilir Her Şey', 'Onaranlar Kulübü', 'Stellar Lab' ve 'Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi', projelerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu yılın 5 Fark Yaratanı;



Erişilebilir Her Şey... Ayşe Seben Dayı, Serim Berke Yarar ve Hale Yıldız'ın kurduğu 'Erişilebilir Her Şey' platformu engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımındaki zorlukları ortadan kaldırmak için mekanları, etkinlikleri ve kurumları erişilebilir hale getiriyor. Erişilebilirliği sadece fiziksel değil, içerik ve iletişim boyutunda da ele alan ekip, bu konudaki toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışıyor.

Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi... 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalye kullanıcısı olan Gamze Elibol, fiziksel farklılığı sebebiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümüne kabul edilmediğini öğrenince 2002 yılında Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM)'i kurdu. TEKSEM, engelli bireylere özgürce sanata dahil olabilecekleri bir ortam sağlıyor. Elibol, aynı zamanda Engelsiz Amazonlar adlı sosyal girişimi ile 120'den fazla kız çocuğunun eğitim ve medikal ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda 35 engelli çocuğu olan kadına da iş imkanı sunuyor.

Stellar Lab... Şanlıurfalı astronom Halil Bağış tarafından kurulan Stellar Lab, Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Farklı yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan eğitim, atölye ve içeriklerle astronomi bilimini erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Stellar Lab, şimdiye kadar 80 lisede bilim kulübü kurulmasına aracılık etti. Stellar Lab aynı zamanda öğretmenler ve veliler için de materyaller tasarlıyor.

Onaranlar Kulübü... Onarım, paylaşım ve üretim kültürünün demokratikleşmesi için yola çıkan Ufuk Emin Akengin, arkadaşları Doğukan Güngör ve Furkan Bakır ile Onaranlar Kulübü'nü kurdu. 2015'ten beri sokaklarda, mahallelerde ve kamusal alanlarda kolektif üretim yöntemleri ile onarımlarını sürdürmeye devam eden ekip aynı zamanda eğitim ve atölyeler düzenleyerek üretim yöntemlerini paylaşıyor. Sokakları sahiplenerek, yaşanılan çevreyi güzelleştirme ve iyileştirme hedefi ile yola çıkan sosyal girişim "onarmak, üretmek ve paylaşmak" mottosu ile bugüne kadar 1.000'den fazla gönüllü ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde 60 sokağı onardı.

Bu Köyde Herkes Sporcu.. 2016'da Denizli'nin Eziler Köyü'ne beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Suat Arı, başta çim hokeyi olmak üzere Türkiye'de pek yaygın olmayan 14 farklı branşta öğrencilerine spor eğitimi vermeye başladı. Gösterdiği çaba sayesinde ailelerin de desteğini kazanan Suat Arı, okuldaki öğrencilerinin tamamını lisanslı aktif birer sporcu haline getirmeyi ve Türkiye dereceleri kazandırmayı başardı. Suat Arı'nın hedefi ise Köy Olimpiyatları düzenleyerek civar köyleri spor ile tanıştırmak ve köylerin kaderini değiştirmek.