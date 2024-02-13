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        Haberler Yaşam Güler Sabancı'dan Ayvalık pazarı paylaşımı

        Güler Sabancı'dan Ayvalık pazarı paylaşımı

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Ayvalık pazarındaki çekimlerini takipçileri ile paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:04
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        Sabancı, Ayvalık pazarında
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        Yıllar önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taş evler satın alarak dönem dönem bölgede yaşayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Instagram'daki doğa paylaşımları ile dikkat çekiyor.

        https://www.instagram.com/p/C3SS6_WMIR8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

        Sabancı bu kez Ayvalık pazarındaki çekimlerini takipçileri ile paylaştı.

        Yerel sebze ve meyve pazarında tezgahlardaki etiketler ise takipçilerine tebessüm ettirirken Sabancı paylaşımının altına şu notu düştü:

        "Ayvalık Salı Pazarı, tertemiz, çok taze, çok özenle, sevgiyle, kurulmuş tezgahlar, Allah bereket versin."

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        #güler sabancı

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