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Gülfem Yorgancılar Perçin: Hedefimiz gençlik orkestrası da kurmak

İmkânları kısıtlı çocukları müzikle buluşturmak için çalışan Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nin yeni başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin oldu. Derneğe bağlı orkestranın büyüyeceğini ve daha çok çocuğa ulaşacaklarını belirten Perçin, "Hedefimiz çocuk orkestramızın yanında gençlik orkestrası da kurmak" dedi

Gülfem Yorgancılar Perçin: Hedefimiz gençlik orkestrası da kurmak
Hedef gençlik orkestrası
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HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor. İmkânı kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan orkestranın bağlı olduğu Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nde başkanlığa Gülfem Yorgancılar Perçin seçildi. Perçin, dernek olarak büyük bir tutkuyla gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde ücretsiz eğitim gören çocuk sayısının artacağını söyledi.

Gülfem Yorgancılar Perçin, "Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir" düşüncesi ile hareket ederek bugüne kadar onlarca çocuğun müzik eğitimini üstlendiklerini belirtti. Derneğin kurucu başkanı ve bu projenin her zaman onursal başkanı olarak kalacak olan opera sanatçısı Selmin Günöz'e ve derneğin kıymetli üyelerine teşekkür eden Perçin, "Bu yolculukta temelleri Venezuela'da Jose Antonio Abreu tarafından kurulan, suç oranının çok yüksek olduğu bölgedeki çocukları klasik müzik eğitimi ile sokaktan koruyarak topluma kazandırdığı El Sistema modelini baz aldık" dedi.

Gönüllülerin ve sanatseverlerin desteği ile her yıl daha da büyüklerinin bilgisini veren Gülfem Yorgancılar Perçin, "Biliyoruz ki, insana verilen değere ne kadar yatırım yapılırsa o kadar iyileşen bir toplum oluşuyor. Barışcanlarımız dünyaca ünlü isimlerle sahne alıyor, unutulmaz konserler veriyorlar. Gürer Aykal, İdil Biret, Gülsin Onay, Howard Griffiths, Can Çakmur ve Borusan Quartet ile aynı sahneyi paylaşıyorlar, bu onlar için inanılmaz bir motivasyon, tecrübe kaynağı oluyor. Amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi her zaman sanat çatısı altında bir araya getirmek" diye konuştu.

Çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunduklarının altını çizen Gülfem Yorgancılar Perçin, "Hem öğrenen hem öğreten bir yapı sunmak, eğitirken eğlendirmek, fırsat eşitliği sağlamak ve çok sesli müziği tabana yaymak... Bunların tartışmasız çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Perçin, çocuklarda yetenek aramadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz çocuk orkestramızın yanında gençlik orkestrası da kurmak ve bugün 120 olan çocuğumuzun sayısını binlere ulaştırmak. Hem çocuklarımız hem de gençlerimizle barışın sesini evrensel bir dil olan müzik ile daha geniş kitlelere duyurmak... Selmin Hocamızın başkanlığında ve öğretmenlerimizin olağanüstü çabalarıyla pandemi döneminde de eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitim ve konserlerimiz dijital ortamda gerçekleşiyor. Ayrıca her ay bir konuğumuzu ağırlıyoruz, sohbetlerimizin konusu ise tabii ki müzik. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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