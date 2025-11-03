Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Gidene mi yanayım, kalana mı anne?

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde Yalova Adliyesi'ne giderek, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü - Ferdi Aydın

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek, annesinin ölmesini istediği mesajları da savcılığa verdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da savcılığa verdikleri ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti.

Yaşananların ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesiyle yer aldığı fotoğrafı; "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum" mesajıyla paylaştı.