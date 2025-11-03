Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Gidene mi yanayım, kalana mı anne? - Magazin haberleri

        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Gidene mi yanayım, kalana mı anne?

        Yalova'da evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya sayfasından; "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum" ifadelerini kullandı. Gülter hakkında, 'annesini öldürdü' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu

        Giriş: 03.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:14
        "Gidene mi yanayım, kalana mı anne?"
        26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde Yalova Adliyesi'ne giderek, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulunmuştu.

        Güllü - Ferdi Aydın
        Güllü - Ferdi Aydın

        Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek, annesinin ölmesini istediği mesajları da savcılığa verdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.

        Tuğyan Ülkem Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da savcılığa verdikleri ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti.

        Yaşananların ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesiyle yer aldığı fotoğrafı; "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum" mesajıyla paylaştı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter

        "OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜ"

        Sevilay Yılman, geçtiğimiz hafta SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söylemişti. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etmişti.

        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim" Haberi Görüntüle
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        #Güllü
