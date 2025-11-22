Güllü'nün kızı ve arkadaşı uyuşturucu testi için örnek verdi

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Tanık ifadelerinde annesi öldürdüğü ve uyuşturucu içtiği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testi yaptırdı. Gülter ve Ulu'ya avukatları ve polis memurları eşlik etti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Haberi Görüntüle

"HERHANGİ BİR GÖZALTI, TUTUKLAMA YOKTUR"

Hastane çıkışında açıklama yapan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik, müvekkillerinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek; "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Rutin işlemler yapıldı. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyorlar. Buradan evlerine gidecekler" dedi.

REKLAM

"GEREKLİ SAÇ ÖRNEKLERİNİ VERDİK"

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun diğer avukatı Hakan Sezen ise müvekkillerinin gizledikleri bir şey olmadığını belirterek; "Kendileri bir madde kullanmamıştır bugüne kadar. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır" diye konuştu.