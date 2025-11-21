Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sessizliğini bozdu

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili günlerdir konuşulan iddialara kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den yanıt geldi.

SHOW Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’e konuşan Gülter, annesini öldürdüğü yönünde ortaya atılan suçlamalara sert tepki gösterdi.

"Güllü Hanım'ın ölümünde kızı olarak parmağın var mı?" sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter, "Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın" diye konuştu.

Tuğyan Ülkem Gülter, şöyle devam etti; "Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım" ifadelerini kullandı.

Annesini öldürdüğü yönündeki iddiaları ilk gördüğünde kanının donduğunu söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatından önceki ilişkilerini şöyle anlatt; "Klip çekimine gittik ve ben daha önce annemin klip çekiminde çok şahit olmadım. Et tırnaktan ayrılmaz. Hiçbir evlat — bugün ben de anneyim — bunu düşünmez. Gayet mutluyduk, hiçbir problemimiz yoktu. Beraber saatlerce fasulye ayıklamıştık."