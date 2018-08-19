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Gülperi'den ilk kareler! "Bir anneyi sadece çocuklarının nefreti öldürür!"

SHOW TV'de ekranlara damga vuracak yepyeni bir dizi geliyor. Kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir annenin hikayesinin anlatılacağı Gülperi'de başrolleri Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen üstleniyor. İşte Gülperi'den ilk kareler

19.08.2018 - 17:16 | Güncelleme:

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" dizisi Show TV ekranlarında yeni sezona damga vurmaya geliyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yürüttüğü "Gülperi" çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alıyor.

YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN İKİLİSİ: NURGÜL YEŞİLÇAY VE TİMUÇİN ESEN’DEN İLK KARELER!

Çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlanan ve Gaziantep’te devam eden dizinin merakla beklenen setinden ilk kareler, yeni sezona damga vuracak ekranların yeni ikilisi Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak dizinin sarsıcı hikayesi de kadrosu kadar izleyicisini derinden etkileyecek. Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat verecek.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanında olan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak. 

Gülperi yakında Show TV’de başlıyor!

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