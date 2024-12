Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen 500 bin TL değerindeki 2024 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bugüne kadarki başarılı çalışmalardan dolayı yönetmen ve oyuncu Barış Arman ile Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) çatısı altında faaliyet gösteren BGST Tiyatro’ya sunuluyor. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile Barış Arman ortak yaratım yöntemiyle çalışarak Seçmeler; BGST Tiyatro ise Bahar Noktası: Şenlikli Direniş başlıklı eserlerini üretecek.

2018’den bu yana her yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen bu ödülle toplam 12 tiyatro topluluğu ve sanatçı eser üretimi yaparken pandemi döneminde 14 tiyatro sahnesi desteklendi.

Barış Arman hakkında

Yönetmen ve oyuncu Barış Arman, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Craft Tiyatro’da oyuncu olarak görev aldı. Çeşitli tiyatrolarda çevirileri sahnelendi. 2017 yılında Lincoln Center Theatre’s Directors Lab’e tüm dünyadan katılan 70 yönetmen arasında yer aldı. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Chevening Bursu ile gittiği LAMDA’da (London Academy of Music and Dramatic Arts) tiyatro yönetmenliği alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. Afife Tiyatro Ödülleri, Direklerarası Ödülleri, Yeni Tiyatro Dergisi, Üstün Akmen Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde birçok dalda ödül alan Hedwig ve Angry Inch’in (Kazan Dairesi) ardından Olağan-içi Bir Gezi (Kazan Dairesi ve 24. İstanbul Tiyatro Festivali), Son Beş Yıl (Tebdil-i Mekan), Flu Lysistrata (BBT ve 26. İstanbul Tiyatro Festivali prömiyer), Cabaret (Trabzon Devlet Tiyatrosu) isimli oyunları sahneledi. Konvansiyon dışı tiyatro biçimleri ile ilgilenen Barış Arman, seyirci merkezli ve mekâna duyarlı performanslar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, çeşitli kurumlar altında Devised Theatre atölyeleri yürütüyor. Aynı zamanda Yönetmenlik Pedagojisi alanında doktora çalışmasını gerçekleştirdiği Kadir Has Üniversitesi’nde, Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi.