Manisa Şehir Hastanesi'nde, kanseri tedavisi gören Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber, "Gülşah Durbay kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın öldü mü, hastalığı neydi?" sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuş ve bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmiştir.