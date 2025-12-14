Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Gülşah Durbay kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın öldü mü, hastalığı neydi?

        Gülşah Durbay kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı neydi, neden öldü?

        Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Başkan Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Peki, "Gülşah Durbay kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı neydi?" İşte Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 19:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülşah Durbay kimdir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa Şehir Hastanesi'nde, kanseri tedavisi gören Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber, "Gülşah Durbay kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın öldü mü, hastalığı neydi?" sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

        GÜLŞAH DURBAY ÖLDÜ MÜ?

        Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti.

        GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        REKLAM

        "Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

        GÜLŞAH DURBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

        İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

        Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuş ve bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı